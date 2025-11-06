Les Duppont ne courent pas les rues

"Le journaliste regarde l'homme, il se racle la gorge. [... ] L'homme baisse la tête. - J'ai été porter plainte à la police, mais ils ne m'ont pas écouté. [... ] C'est grave, pourtant, ce que je leur ai ditâ : mensonge, abus de confiance, manipulation. L'homme s'anime à nouveau. - Ca vaut bien une semaine de cachot pour chaque, vous ne trouvez pasâ? J'ai dit qu'ils devaient m'enfermer pour minimum trois semaines, ils pouvaient le faire tout de suite, j'avais pris mes affaires. Mais ils m'ont dit de rentrer chez moi parce que ma demande était irrecevable. Irrecevable, vous entendezâ? Une honteâ! " Le Nord de la France dans les années 70. Gérard Bissem, obscur journaliste au Quotidien du Nord, récolte avec bienveillance des tranches de vie de gens ordinaires, qui se prennent des coups sur un chemin pas toujours large, pas toujours droit. Ils se rebiffent ou s'en arrangent, se dépatouillent comme ils peuvent, osent à peine espérer que leurs rêves y trouvent une place, aussi modeste soit-elle. A travers les chroniques d'un obscur journalistes se révèlent les vies de gens ordinaires pas si ordinaires que ça. Il y a quelques années, Alain Marichal a troqué son costume de businessman pour des godasses de rando et, chemin faisant, il enregistre des images qui suscitent des récits. Il n'avait jusqu'ici publié qu'une seule nouvelle en recueil collectif, primée au concours de la Fureur de Lire. Egalement auteur de trois pièces de théâtre jouées à Bruxelles, avec cet ensemble de récits présentant une unité de lieu et d'époque, où des personnages qui ne se connaissent pas ou à peine créent un feutrage cohérent, il entre par la grande porte dans le genre difficile du roman par nouvelles, ou romanouvelles.