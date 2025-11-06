33 petits tours et puis s'en vont

Quand, un soir d'automne, Jean Salvetti rencontre Irène d'Aussière, une jeune professeur de piano, dans les escaliers du lycée lyonnais où il est surveillant pour payer ses études de philosophie, il ne se doute pas qu'il va être entraîné dans un monde interlope de trafics en tous genres. Qui est l'énigmatique Paul de Wild, gentleman-garagiste et protecteur d'Irène ? Qui sont les étranges clients de la librairie L'Incunable ? Pourquoi Irène, avec la bénédiction de De Wild, le prend-elle comme colocataire, garde du corps et amant ? Pourquoi ces voyages en Suisse et en Italie ? Et surtout, qu'est devenue Irène, subitement disparue en même temps que son mentor ? Bien des années plus tard, L'Incunable devenu Discophile et ses études abandonnées, Jean cherche encore dans les gravures des 33 tours dont il fait désormais commerce les réponses à ces questions. Un roman où les souvenirs joints à la nostalgie d'une jeunesse et de ce à quoi on a renoncé font office d'enquête sur une ancienne disparition. Les anecdotes sur de grands noms du microsillon fascineront les discophiles. Animateur du blog littéraire2015, Pierre Montbrand est aussi mathématicien de formation et rédacteur en chef d'un magazine scientifique. Il a publié un roman, un recueil de nouvelles, ainsi que des nouvelles en revues et ouvrages collectifs. Face à la mer (éditions Quadrature) a fait partie de la sélection du prix Françoise Sagan et il a reçu le second prix de l'Association vaudoise des Ecrivains pour Neige au printemps. Très attaché à la Savoie, il partage son temps entre Chambéry -la Cité des ducs - et les rives du lac du Bourget.