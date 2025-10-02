Microsoft PowerPoint 365

Par la pratique. Acclamé pour son approche par projets et sa présentation conviviale, PowerPoint - Microsoft 365 de la Collection illustrée emprunte une disposition caractéristique sur deux pages, qui permet de voir d'un seul coup d'oeil l'ensemble d'une tâche. Chaque présentation est facile à suivre, avec ses compétences qui décrivent clairement et d'entrée de jeu les nouvelles connaissances couvertes par chaque leçon. Des captures d'écran plus grandes et en couleur correspondent exactement à ce que l'on voit sur son propre écran. -Instructions concises et précises -Fonctionnalités sur deux pages en vis-à-vis -Tableaux résumés -Exercices avec niveaux de difficulté graduels -Cours et exercices pour l'autoformation ou par un formateur avec des objectifs d'apprentissage compatibles avec ceux de la certification Microsoft Office Specialist (MOS).