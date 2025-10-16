Une quête de plaisir sans fin dans la moiteur d'un sex-club : un roman gay très puissant qui évoque l'univers de Dustan. " Je suis nu, à tes côtés dans les couloirs de la backroom : l'évidence de ma soumission me tétanise et je me raidis alors que tu ouvres la porte d'une cabine. Les murs sont dénués de mobilier, sinon un distributeur de gel et de capotes, et de petites corbeilles ; le sol aussi est nu. Depuis le plafond, des chaînes de métal retiennent l'assise généreuse du sling, ses lourds anneaux tintant les uns contre les autres alors que nos mouvements le font trembler : le cuir noir respire à mon contact. " Ils se sont rencontrés un été sur une plage naturiste et sont restés en contact, partageant à distance leurs fantasmes, leurs aventures, leur désir inassouvi. Un jour, ils se donnent rendez-vous dans un sex club, quelques heures durant lesquelles ils vont se livrer totalement l'un à l'autre, mais aussi à des inconnus. Récit " autopornofictionnel " comme le qualifie l'auteur, Sling est à la fois une poursuite de plaisirs sans fin, une histoire d'amour très crue et une quête personnelle.