Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Langue vivante

Romain Tourbillon

ActuaLitté
Lorsque Louise, adolescente d'une beauté fascinante, se jette par la fenêtre de sa salle de classe, c'est la sidération au collège. Tous se demandent comment une fille qui avait tout pour réussir a pu avoir envie d'en finir. Pour Eddy, ça ne fait aucun doute : c'est à cause de la réputation qui lui collait encore à la peau depuis un supposé plan à trois avec deux jeunes du Vivier, la cité qui s'érige aux portes de la ville. Déterminé à trouver un coupable, Eddy décide alors, avec l'aide de ses deux meilleurs amis, Anthony et Seb, de remonter le fil de la rumeur. Mais il est encore loin de se rendre compte de ce qui se cachait derrière le mal-être de sa camarade...

Par Romain Tourbillon
Chez Hello Editions

|

Auteur

Romain Tourbillon

Editeur

Hello Editions

Genre

Littérature française

Langue vivante

Romain Tourbillon

Paru le 19/09/2025

182 pages

Hello Editions

20,90 €

9782386274688
