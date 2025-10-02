Un premier roman vibrant et détonnant Neuf ans après un accident tragique sur la place de la Concorde qui a bouleversé sa vie, Gabriel Pellegrini, trentenaire flamboyant et roi des mondains, dérive dans un Paris qu'il sublime et où il se perd à la fois. Devenu une figure mystérieuse de ce tout-Paris, il a su faire de sa vie un long défilé de mondanités, de fêtes et de jeux d'influence. Entre mélancolie, esthétique de la nuit, satire sociale et questionnements existentiels, Chercher l'aurore raconte l'errance et la chute prévisible d'un homme hanté par la mort de ses proches et la recherche du sens. Un premier roman étincelant sur la mémoire, les rapports de classe, la disparition, les illusions et la recherche de l'absolu.