#Essais

Attaché territorial et attaché principal

Marc Dalens

ActuaLitté
Ce guide est destiné aux candidats préparant les concours - externe, interne, 3e concours - d'attaché territorial (catégorie A) et l'examen professionnel d'attaché principal. Outre une présentation détaillée des missions de l'attaché territorial et du contenu des épreuves du concours, ce livre tout-en-un vous propose les outils méthodologiques et les connaissances nécessaires pour préparer : LES EPREUVES D'ADMISSIBILITE - Composition sur un sujet d'ordre général (concours externe) - Rédaction d'une note (concours externe et examen professionnel) - Rédaction d'un rapport (concours interne et 3e concours) LES EPREUVES D'ADMISSION - Entretien avec le jury - Epreuve de langue vivante Des annales récentes avec corrigés vous permettent de vous familiariser avec les sujets réels et de vous entraîner dans les conditions du concours.

Par Marc Dalens
Studyrama

|

Auteur

Marc Dalens

Editeur

Studyrama

Genre

Concours administratifs

Attaché territorial et attaché principal

Marc Dalens

Paru le 06/11/2025

330 pages

Studyrama

22,90 €

ActuaLitté
9782759058693
