Attaché territorial et attaché principal

Ce guide est destiné aux candidats préparant les concours - externe, interne, 3e concours - d'attaché territorial (catégorie A) et l'examen professionnel d'attaché principal. Outre une présentation détaillée des missions de l'attaché territorial et du contenu des épreuves du concours, ce livre tout-en-un vous propose les outils méthodologiques et les connaissances nécessaires pour préparer : LES EPREUVES D'ADMISSIBILITE - Composition sur un sujet d'ordre général (concours externe) - Rédaction d'une note (concours externe et examen professionnel) - Rédaction d'un rapport (concours interne et 3e concours) LES EPREUVES D'ADMISSION - Entretien avec le jury - Epreuve de langue vivante Des annales récentes avec corrigés vous permettent de vous familiariser avec les sujets réels et de vous entraîner dans les conditions du concours.