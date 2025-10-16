Inscription
#Essais

Le Traité des cinq roues pour les entrepreneurs

Aurélie Montaut-Pernaudet, Dominic Hale

ActuaLitté
Le grand classique de Miyamoto Musashi, revu pour les entrepreneurs d'aujourd'hui. Le traité des cinq roues, ce texte classique japonais que nous a légué le samouraï invaincu Miyamoto Musashi, recèle des trésors de sagesse qui intéresseront tous les entrepreneurs en herbe. Voilà des siècles que ce traité inspire les capitaines d'industrie : les idées qu'y avance le maître du sabre se révèlent aussi pertinentes au sein des conseils d'administration que sur le champ de bataille. Dans ce livre, Dominic Hale, journaliste économique, nous explique avec précision en quoi nous pouvons convoquer la pensée de Musashi pour réussir dans le monde contemporain. Cette édition reproduit le texte intégral du Traité des cinq roues, accompagné d'un commentaire détaillé de chacun de ses chapitres. Grâce à de nombreuses études de cas s'appuyant sur des exemples de chefs d'entreprise connus, cet ouvrage vous dévoilera comment : Etudier la concurrence pour vous aider à découvrir vos propres points forts. Vous adapter à l'évolution des tendances du marché pour saisir les opportunités qui se présentent à vous. Définir une vision de base pour votre entreprise et énoncer vos principes. Rester concentré sur la tâche à accomplir et éviter les distractions inutiles. Maintenir des efforts constants et soutenus pour atteindre vos objectifs.

Par Aurélie Montaut-Pernaudet, Dominic Hale
Chez Editions Diateino

|

Auteur

Aurélie Montaut-Pernaudet, Dominic Hale

Editeur

Editions Diateino

Genre

Création d'entreprise

Le Traité des cinq roues pour les entrepreneurs

Dominic Hale trad. Aurélie Montaut-Pernaudet

Paru le 16/10/2025

192 pages

Editions Diateino

18,00 €

9782354568375
