Stades et clubs de légende

Un stade de foot, c'est le lieu propice aux émotions sportives, dans une atmosphère qui vous enveloppe. De l'Angleterre à l'Espagne, en passant par la France, l'Allemagne, l'Italie, la Grèce ou la Turquie, voyagez dans 30 stades mythiques à travers l'Europe. Choix architecturaux, coulisses de l'adoption d'un nom ou anecdotes historiques, chaque lieu n'aura plus de secret pour vous qui le découvrirez avec de nombreuses photos. Journaliste à France Télévisions, Fabien Lévêque parcourt l'Europe footballistique pour vous faire revivre les plus grands matchs qui s'y sont déroulés. Il vous dévoile également les bonnes adresses ainsi que les incontournables qui entourent chaque stade.