Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Stades et clubs de légende

Fabien Lévêque

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un stade de foot, c'est le lieu propice aux émotions sportives, dans une atmosphère qui vous enveloppe. De l'Angleterre à l'Espagne, en passant par la France, l'Allemagne, l'Italie, la Grèce ou la Turquie, voyagez dans 30 stades mythiques à travers l'Europe. Choix architecturaux, coulisses de l'adoption d'un nom ou anecdotes historiques, chaque lieu n'aura plus de secret pour vous qui le découvrirez avec de nombreuses photos. Journaliste à France Télévisions, Fabien Lévêque parcourt l'Europe footballistique pour vous faire revivre les plus grands matchs qui s'y sont déroulés. Il vous dévoile également les bonnes adresses ainsi que les incontournables qui entourent chaque stade.

Par Fabien Lévêque
Chez Editions Amphora

|

Auteur

Fabien Lévêque

Editeur

Editions Amphora

Genre

Football

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Stades et clubs de légende par Fabien Lévêque

Commenter ce livre

 

Stades et clubs de légende

Fabien Lévêque

Paru le 06/11/2025

320 pages

Editions Amphora

34,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782757606605
9782757606605
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.