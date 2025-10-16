L'exploit solitaire aux Drus, dans la vallée du Mont-Blanc, de Benjamin Védrines, alpiniste du futur, avide de partager sa passion et son parcours de vie à travers ce récit introspectif d'une rare sincérité. " Je pars en voyage dans la face sud-ouest des Drus. Je largue les amarres, comme quand je me suis envolé pour le Népal après mon bac, seul et sans prévenir personne. Quinze ans ont passé, je repars une fois de plus à l'aventure, je me déconnecte des émotions qui m'encombrent dans la vallée. Je vais canaliser le tsunami de pensées qui m'épuise. L'alpinisme m'aide à oublier mon hypersensibilité et mon manque de confiance en moi. Là-haut, tout devient beaucoup plus dur et beaucoup plus simple : suivre une ligne, sortir par le haut, ne plus regarder en arrière. " En plein hiver, Benjamin Védrines, virtuose de l'alpinisme, s'engage dans l'une des escalades les plus dures des Alpes. Seul avec lui-même face à la montagne, il livre une introspection d'une sincérité sans limites.