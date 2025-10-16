Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Solitude

Benjamin Vedrines

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'exploit solitaire aux Drus, dans la vallée du Mont-Blanc, de Benjamin Védrines, alpiniste du futur, avide de partager sa passion et son parcours de vie à travers ce récit introspectif d'une rare sincérité. " Je pars en voyage dans la face sud-ouest des Drus. Je largue les amarres, comme quand je me suis envolé pour le Népal après mon bac, seul et sans prévenir personne. Quinze ans ont passé, je repars une fois de plus à l'aventure, je me déconnecte des émotions qui m'encombrent dans la vallée. Je vais canaliser le tsunami de pensées qui m'épuise. L'alpinisme m'aide à oublier mon hypersensibilité et mon manque de confiance en moi. Là-haut, tout devient beaucoup plus dur et beaucoup plus simple : suivre une ligne, sortir par le haut, ne plus regarder en arrière. " En plein hiver, Benjamin Védrines, virtuose de l'alpinisme, s'engage dans l'une des escalades les plus dures des Alpes. Seul avec lui-même face à la montagne, il livre une introspection d'une sincérité sans limites.

Par Benjamin Vedrines
Chez Editions Michel Guérin

|

Auteur

Benjamin Vedrines

Editeur

Editions Michel Guérin

Genre

Alpinisme, escalade

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Solitude par Benjamin Vedrines

Commenter ce livre

 

Solitude

Benjamin Vedrines

Paru le 23/10/2025

Editions Michel Guérin

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782352215950
9782352215950
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.