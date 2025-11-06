Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

C'est de la com !

Frédéric Fougerat

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"C'est de la Com'" est une formule accusatrice et réductrice, utilisée pour disqualifier sans argument, un propos, une idée ou une initiative supposée sans fond, qui ne relèverait que de l'affichage, accablant ceux qui privilégient l'effet d'annonce à l'annonce des faits. A l'ère du tout communication, où l'importance de l'image est devenue incontournable, la Com' ne se limite pourtant pas aux apparences. Pour mieux comprendre la communication, ce livre revient sur les clichés les plus fréquents, et répond aux détracteurs de ce métier qu'ils ne connaissent pas, et qui confondent avoir un avis et des compétences. L'auteur, Frédéric FOUGERAT, a découvert la communication au moment de la création des radios libres en France au début des années quatre-vingt. Dircom dès l'âge de vingt ans, il est décrit par la presse comme "un enfant de la communication" ou comme "L'as de la Com'" . Il s'est imposé comme une référence, par sa longévité dans le métier, son engagement à valoriser et promouvoir le professionnalisme de la communication, de nombreux prix français et internationaux venant récompenser ses travaux, et plusieurs livres lus dans plus de 25 pays. En 2021, le magazine Forbes l'a même classé en tête du top 100 des décideurs de la communication les plus influents en France. Ouvrage préfacé par trois experts de la communication publique et politique : Prisca THEVENOT, ancienne ministre et porte-parole du Gouvernement, Gaspard GANTZER, ancien conseiller communication du président Hollande et Franck LOUVRIER, ancien conseiller communication du président Sarkozy.

Par Frédéric Fougerat
Chez Bréal

|

Auteur

Frédéric Fougerat

Editeur

Bréal

Genre

Communication

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur C'est de la com ! par Frédéric Fougerat

Commenter ce livre

 

C'est de la com !

Frédéric Fougerat

Paru le 06/11/2025

150 pages

Bréal

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782749558158
9782749558158
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.