"C'est de la Com'" est une formule accusatrice et réductrice, utilisée pour disqualifier sans argument, un propos, une idée ou une initiative supposée sans fond, qui ne relèverait que de l'affichage, accablant ceux qui privilégient l'effet d'annonce à l'annonce des faits. A l'ère du tout communication, où l'importance de l'image est devenue incontournable, la Com' ne se limite pourtant pas aux apparences. Pour mieux comprendre la communication, ce livre revient sur les clichés les plus fréquents, et répond aux détracteurs de ce métier qu'ils ne connaissent pas, et qui confondent avoir un avis et des compétences. L'auteur, Frédéric FOUGERAT, a découvert la communication au moment de la création des radios libres en France au début des années quatre-vingt. Dircom dès l'âge de vingt ans, il est décrit par la presse comme "un enfant de la communication" ou comme "L'as de la Com'" . Il s'est imposé comme une référence, par sa longévité dans le métier, son engagement à valoriser et promouvoir le professionnalisme de la communication, de nombreux prix français et internationaux venant récompenser ses travaux, et plusieurs livres lus dans plus de 25 pays. En 2021, le magazine Forbes l'a même classé en tête du top 100 des décideurs de la communication les plus influents en France. Ouvrage préfacé par trois experts de la communication publique et politique : Prisca THEVENOT, ancienne ministre et porte-parole du Gouvernement, Gaspard GANTZER, ancien conseiller communication du président Hollande et Franck LOUVRIER, ancien conseiller communication du président Sarkozy.