FamilySearch : un passeport pour la généalogie

Guillaume de Morant

ActuaLitté
Depuis plus de vingt ans, le portail FamilySearch est devenu un outil incontournable pour les passionnés de généalogie. Gratuit, collaboratif, mondial, il donne accès à des milliards de documents d'archives, recensements, registres d'état civil et arbres en ligne, dans une interface en constante évolution. Guillaume de Morant, journaliste spécialiste de la généalogie, propose ici une exploration complète et critique de FamilySearch. Il en décrypte le fonctionnement, les nouveautés, les forces mais aussi les limites, et livre des conseils pratiques pour mieux chercher, retrouver ses ancêtres, publier son arbre et collaborer avec d'autres généalogistes. Pensé comme un guide de terrain, clair et illustré d'exemples, ce livre accompagne le lecteur pas à pas, qu'il débute dans ses recherches ou qu'il veuille approfondir sa maîtrise de ce gigantesque portail international.

Par Guillaume de Morant
Chez Archives & Culture

|

Auteur

Guillaume de Morant

Editeur

Archives & Culture

Genre

Généalogie

FamilySearch : un passeport pour la généalogie

Guillaume de Morant

Paru le 16/10/2025

79 pages

Archives & Culture

13,00 €

9782350774770
