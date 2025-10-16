La guerre des images

La photographie de guerre au service de la propagande : retour sur 170 ans de manipulation On dit que l'appareil photo ne ment jamais. Mais dans le domaine de la photographie de guerre, sa vérité est sujette à d'extrêmes distorsions. Choix du cadrage, hors-champs, exposition... mais aussi retouche voire photomontage et création pure : la vérité représentée est surtout question de choix. Et d'intention. Des débuts de la photographie, au milieu du XIXe siècle, à nos jours, de la guerre de Sécession à la guerre en Ukraine, Hilary Roberts décrypte 170 ans d'arrangements avec la réalité, au service de la morale nationale, du subterfuge et du contrôle. S'appuyant sur un vaste corpus d'images sélectionnées dans des archives du monde entier, elle détaille le contexte et l'utilisation de chacune, les replaçant dans le cadre plus général du discours dominant de l'époque. Un moment de recul et d'analyse plus que nécessaire alors que les outils de création et de retouche d'images n'ont jamais été si disponibles et si faciles d'utilisation, les fake news, si nombreuses, et la volonté de désinformer, si forte. Préface de Nicolas Aubin , historien spécialiste de la Seconde Guerre mondiale.