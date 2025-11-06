Inscription
#Imaginaire

La vie selon Gorce

Xavier Gorce

ActuaLitté
Les prises de bec de ses pingouins déclenchent des éclats de rire salutaires. Ils sont complètement givrés et c'est comme ça qu'on les aime ! Bien plantés sur leur banquise, les pingouins de Xavier Gorce s'interpellent, se chamaillent, s'aiment et se séparent, s'interrogent sur l'évolution de leurs relations, sur ces temps nouveaux où la notion de mâle et de femelle semble fondre comme glace au soleil. Les débats de société - libération de la parole des femmes, identité de genre, égalité entre les hommes et les femmes au travail et à la maison - comme les sujets intemporels de l'amour ou du couple sont revisités avec humour par le dessinateur. Ces pingouins-là n'ont pas leur langue dans leur poche et cette liberté de ton est vivifiante !

Par Xavier Gorce
Chez Le Cherche Midi

| 2 Partages

Auteur

Xavier Gorce

Editeur

Le Cherche Midi

Genre

Humour

2

Partages

Retrouver tous les articles sur La vie selon Gorce par Xavier Gorce

La vie selon Gorce

Xavier Gorce

Paru le 06/11/2025

128 pages

Le Cherche Midi

16,80 €

ActuaLitté
9782749184609
