Le dragon et l'éléphant Chine-Inde, les deux géants du XXIe ? siècle Dans un monde en transition géopolitique, la Chine et l'Inde jouent toutes deux sur les facteurs croissants de multipolarité pour atteindre leurs objectifs. Même si leurs intérêts se rejoignent dans une méfiance, voire un rejet, de l'hégémonie américaine, la trajectoire qu'elles empruntent diffère profondément. Les deux géants asiatiques ont chacun de nombreux atouts, mais leurs faiblesses structurelles pourraient bien contrevenir à leurs objectifs. Depuis Pékin, ces vulnérabilités l'empêchent d'envisager une croissance globale libre de toute influence américaine. A New Delhi, de nombreux facteurs freinent la croissance de l'Etat et sa projection de puissance, y compris dans son voisinage proche. En proposant une étude de ces deux puissances concurrentes plus que complémentaires et de leur relation marquée par une forte rivalité, l'ouvrage montre que, malgré certains intérêts convergents, une véritable alliance reste pour le moment peu probable.