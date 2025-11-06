Un portrait magistral de Julio Iglesias, créature inédite et inégalée de la " variété internationale ". Icône de la séduction et du succès, Julio Iglesias a atteint une renommée mondiale et inégalée. Il est considéré comme l'artiste hispanophone ayant vendu le plus d'albums (300 millions d'exemplaires à travers le monde) ; pourtant, derrière le vernis du glamour, sa trajectoire est marquée par de nombreuses contradictions. Adulé par le grand public mais souvent snobé par les élites culturelles, Iglesias a été tour à tour célébré et critiqué : pour ses choix artistiques, ses prises de position politiques, ses stratégies financières et son image de latin lover . Dans cet ouvrage inédit, l'écrivain et journaliste Ignacio Peyró dresse le portrait d'un homme symbole de son époque. Pour la première fois, il s'empare de la culture populaire à travers une biographie fouillée, de la jeunesse de l'artiste, marquée par la maladie, jusqu'à son triomphe international, sans oublier sa récente reconversion en figure de l'ère numérique. Mais ce livre est bien plus qu'un simple portrait : en s'attachant à la fabrication d'un personnage public, il raconte aussi, en filigrane, un demi-siècle de bouleversements sociaux. De la fin du franquisme à l'Espagne mondialisée d'aujourd'hui, Un certain Julio Iglesias offre une plongée fascinante dans l'évolution des mentalités, des moeurs et des imaginaires collectifs. Dans la tradition du grand reportage littéraire, ce texte réconcilie acuité journalistique avec le plaisir d'une lecture sensible. " Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Julio Iglesias... et aussi ce que vous auriez peut-être préféré ignorer. Un livre monumental, plein d'esprit, irrésistible de bout en bout. " Isabel Coixet " Une biographie brillante qui, par la grâce de la grande littérature, devient un portrait aussi inattendu que profond de l'Espagne contemporaine. Un livre incontournable. " Manuel Vilas " Un portrait magistral d'un phénomène culturel et d'une époque révolue - un pur régal pour le lecteur, de la première à la dernière page. " Eduardo Mendoza " Une biographie savoureuse, portée par un style à la fois ironique, tendre et d'une grande finesse. " Nadal Suau, Publishers Weekly " Peu d'auteurs espagnols aujourd'hui manient avec autant de brio l'érudition et la légèreté qu'Ignacio Peyró. Sa prose, élégante et subtilement narquoise, navigue avec aisance entre culture populaire et raffinement intellectuel - ; comme si l'on dégustait un grand cru en fredonnant Julio Iglesias. Chaque paragraphe est un feu d'artifice de métaphores, un art de la suggestion plus que de l'affirmation, où l'intelligence se mêle à une ironie parfaitement maîtrisée. " Preslava Boneva, The Objective