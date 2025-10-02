Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Le petit Oracle des maîtres ascensionnés

Jean-Frédéric Krine, Sandrine Vandamme

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
RECEVEZ LA SAGESSE UNIVERSELLE DES MAITRES ASCENSIONNES Les Maîtres Ascensionnés, ces êtres de lumière ayant transcendé les épreuves terrestres, vous accompagnent sur votre chemin d'évolution et de transformation. De Seigneur Babaji à Maître Saint Germain, en passant par Lady Portia et Lady Lakshmi, les 80 cartes de cet oracle vous connectent à leurs enseignements sacrés et à leur sagesse intemporelle. Chacune d'elles vous délivrera une protection spirituelle, un soin énergétique ou une guidance, pour éclairer votre destinée, libérer vos blocages et vous aligner à votre essence divine. Vous pourrez ainsi vous élever, vous reconnecter à votre pouvoir spirituel et avancer avec confiance sur votre chemin d'âme.

Par Jean-Frédéric Krine, Sandrine Vandamme
Chez Contre-dires

|

Auteur

Jean-Frédéric Krine, Sandrine Vandamme

Editeur

Contre-dires

Genre

Arts divinatoires

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le petit Oracle des maîtres ascensionnés par Jean-Frédéric Krine, Sandrine Vandamme

Commenter ce livre

 

Le petit Oracle des maîtres ascensionnés

Jean-Frédéric Krine, Sandrine Vandamme

Paru le 02/10/2025

Contre-dires

13,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782849339770
9782849339770
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.