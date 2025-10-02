Le petit Oracle des maîtres ascensionnés

RECEVEZ LA SAGESSE UNIVERSELLE DES MAITRES ASCENSIONNES Les Maîtres Ascensionnés, ces êtres de lumière ayant transcendé les épreuves terrestres, vous accompagnent sur votre chemin d'évolution et de transformation. De Seigneur Babaji à Maître Saint Germain, en passant par Lady Portia et Lady Lakshmi, les 80 cartes de cet oracle vous connectent à leurs enseignements sacrés et à leur sagesse intemporelle. Chacune d'elles vous délivrera une protection spirituelle, un soin énergétique ou une guidance, pour éclairer votre destinée, libérer vos blocages et vous aligner à votre essence divine. Vous pourrez ainsi vous élever, vous reconnecter à votre pouvoir spirituel et avancer avec confiance sur votre chemin d'âme.