Le miracle du réconfort

Marie Robert

Un guide vers le réconfort pour retrouver courage et espoir dans les moments difficiles. " D'aussi loin que je m'en souvienne, voilà ce que j'ai toujours voulu être : philosophe du réconfort. Et continuer, modestement, à tenter de redonner de la force morale, et de faire du courage et de l'espoir d'heureuses possibilités. " En neuf chapitres, découvrez la bienfaisante philosophie de Marie Robert qui, avec éclat et tendresse, vous montre comment relever la tête et donner du sens à votre vie. " Marie Robert aborde des sujets essentiels. " ELLE " Marie Robert, en neuf chapitres et autant d'invitations à se relever, nous guide pour devenir résistants face aux épreuves. " LiRE

Par Marie Robert
Chez Pocket

Auteur

Marie Robert

Editeur

Pocket

Genre

Ouvrages généraux

Le miracle du réconfort

Marie Robert

Paru le 23/10/2025

240 pages

Pocket

8,70 €

9782266353359
© Notice établie par ORB
