Le prince des ténèbres

Julie Lafon, Cassandra Clare

Cinq ans après les événements de Mortal Instruments , Emma Carstairs est prête à venger la mort de ses parents... Emma continue de nourrir des sentiments amoureux pour Julian, son parabatai, même si elle sort avec Mark pour des raisons pratiques. Cela entrave sa mission malgré le fait qu'elle sait que c'est interdit et que des conséquences néfastes s'ensuivront si cette relation secrète se poursuit. Les Blackthorn sont dans une situation délicate et l'étau se resserre autour d'eux mais Emma ne peut pas les abandonner après tout ce qu'ils ont fait pour elle. La dernière chance qu'ils ont de sauver leur famille et le reste des Nephilim se trouve dans le dangereux Livre Noir, un grimoire de magie noire. Tous souhaitent s'en emparer et la guerre est sur le point de commencer...

Par Julie Lafon, Cassandra Clare
Chez Pocket

Auteur

Julie Lafon, Cassandra Clare

Editeur

Pocket

Genre

Mondes fantastiques

Le prince des ténèbres

Cassandra Clare trad. Julie Lafon

Paru le 16/10/2025

864 pages

Pocket

10,50 €

9782266346627
