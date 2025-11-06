Inscription
#Beaux livres

Trésors du grand sud

Pierre-Marie Terral, Arnaud Späni

Entre terre et mer, des rivages méditerranéens à ceux de l'Atlantique en passant par les hauteurs pyrénéennes, ce très beau livre photo invite à la découverte des soixante plus beaux sites coups de coeur du Grand Sud, dans un voyage dans le temps, entre passé et présent. Découvrez des lieux emblématiques comme Le Mas-d'Azil et ses vestiges préhistoriques, Cordes-sur-Ciel, joyau perché médiéval, ou encore Toulouse, l'incontournable ville rose, jusqu'à Bordeaux et la cité romaine qui l'a vu naître. Laissez-vous surprendre par Luchon et sa faste Belle Epoque ou par le Pays basque, dans le charme des ruelles de Saint-Jean-de-Luz. Une balade éblouissante et unique dans les trésors du Grand Sud, au gré des siècles passés et de souvenirs encore vivaces, à travers des textes signés par un auteur passionné d'histoire et des photos exceptionnelles.

Chez Privat

France

Paru le 06/11/2025

160 pages

36,90 €

9782708983960
