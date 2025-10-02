Une monographie complète à seulement 9, 95 ? sur l'artiste russe Ilya Repine ! Langues incluses : FR, EN, DE, NL, IT, ES. Ilya Répine (1844-1930) est considéré comme l'un des plus grands peintres russes de son temps. Maître du réalisme, il a capturé avec intensité les visages, les drames et les aspirations de la Russie impériale. Ce livre vous plonge dans son oeuvre monumentale, depuis les célèbres Bateliers de la Volga jusqu'aux portraits puissants de Tolstoï ou Moussorgski. A travers ses toiles vibrantes et engagées, Répine donne voix aux peuples oubliés, aux intellectuels, aux héros et aux marginaux. Avec une iconographie exceptionnelle et des textes éclairants, cet ouvrage rend hommage à un artiste dont la peinture témoigne d'un profond humanisme et d'un regard sans concession sur son époque. A la croisée de l'art, de l'histoire et de la culture, ce livre est une véritable porte d'entrée vers l'âme russe.