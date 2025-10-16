Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

The Chronology of Water

Lidia Yuknavitch, Guillaume-Jean Milan

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le puissant récit autobiographique de la nageuse Lidia Yuknavitch, adapté au cinéma par Kristen Stewart. Nageuse depuis toute petite et espoir pour les Jeux olympiques, Lidia cherche à tout prix à échapper à un univers familial malsain et oppressant, entre un père abusif et alcoolique et une mère dépressive et suicidaire. Elle accepte une bourse sportive pour entrer dans une université au Texas. Mais, renvoyée de l'université pour avoir consommé des drogues et de l'alcool, Lidia décide de participer au projet d'écriture de Ken Kesey (l'auteur culte de Vol au-dessus d'un nid de coucou) car, elle en est convaincue, l'écriture est sa vocation, plus que ça, son salut. Cependant, alcool et substances illicites continuent de couler à flots, tandis que la jeune femme se découvre bisexuelle et fait l'expérience du S&M. Lidia parvient finalement à chasser le chaos de ses années de jeunesse grâce à l'amour de son mari et de son fils, mais aussi grâce à la consécration de son travail d'écrivain.

Par Lidia Yuknavitch, Guillaume-Jean Milan
Chez 10/18

|

Auteur

Lidia Yuknavitch, Guillaume-Jean Milan

Editeur

10/18

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur The Chronology of Water par Lidia Yuknavitch, Guillaume-Jean Milan

Commenter ce livre

 

The Chronology of Water

Lidia Yuknavitch trad. Guillaume-Jean Milan

Paru le 16/10/2025

336 pages

10/18

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782264087072
9782264087072
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.