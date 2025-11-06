Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

Jeanne d'Arc, ou plutôt Jeanne Rommée, car dans mon pays les filles prennent le nom de leur mère

Monique Wittig

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Monique Wittig compose le scénario de Jeanne d'Arc, ou plutôt Jeanne Rommée, car dans mon pays les filles prennent le nom de leur mère dans les années 1980 à partir des paroles prononcées par Jeanne lors du procès de Rouen (1431). Le film met en scène son entraînement clandestin au moment où le pays est aux mains des Anglais et des Bourguignons. Tandis que sainte Catherine lui apprend l'histoire, la stratégie, la tactique, la géographie, l'entraînement physique, l'équitation, l'art de la lance et de l'épée, sainte Marguerite se chargera de lui enseigner les manières et l'attitude, à la cour comme à la guerre. L'écriture du scénario est achevée en 1988 et Sande Zeig, Delphine Seyrig et Julie Christie sont pressenties pour les rôles principaux. Si le film ne voit finalement pas le jour, Wittig n'en prendra jamais totalement congé, évoquant jusque tard dans les années 1990 son désir de le transposer en livre. Demeuré inédit, ce scénario vient désormais s'ajouter à la liste de ses oeuvres. Monique Wittig (1935-2003) publie son premier roman L'Opoponax en 1964 et reçoit le prix Médicis. En 1968, elle participe aux évènements de mai puis joue un rôle majeur dans l'émergence du mouvement de libération des femmes. Elle publie Les Guérillères en 1969, Le Corps lesbien en 1973. Le Brouillon pour un dictionnaire des amantes, écrit avec Sande Zeig, paraît en 1976, année de son départ aux Etats-Unis où elle enseigne dans plusieurs universités. Son quatrième roman, Virgile, non, est publié en 1985. Suivent Paris-la-politique et autres histoires en 1999 et La Pensée straight en 2001. Le Chantier littéraire, livre posthume, a paru en 2010.

Par Monique Wittig
Chez Les Editions de Minuit

|

Auteur

Monique Wittig

Editeur

Les Editions de Minuit

Genre

Scénario, synopsis

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Jeanne d'Arc, ou plutôt Jeanne Rommée, car dans mon pays les filles prennent le nom de leur mère par Monique Wittig

Commenter ce livre

 

Jeanne d'Arc, ou plutôt Jeanne Rommée, car dans mon pays les filles prennent le nom de leur mère

Monique Wittig

Paru le 06/11/2025

112 pages

Les Editions de Minuit

13,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782707357113
9782707357113
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.