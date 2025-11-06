Hollywood de l'autre côté du miroir

Michael J. Fox, Patrick Swayze, River Phoenix, Edward Furlong, Jake Lloyd, Maria Schneider, Lindsay Lohan, Gary Coleman, Carrie Fisher, Matthew Perry : 10 histoires tragiques de stars qui révèlent la face cachée de Hollywood Un seul rôle peut changer une vie... Mais que reste-t-il après les paillettes ? Michael J. Fox, Patrick Swayze, River Phoenix, Edward Furlong, Jake Lloyd, Maria Schneider, Lindsay Lohan, Gary Coleman, Carrie Fisher, Matthew Perry : toutes et tous ont connu la gloire à Hollywood. Certains ont eu une carrière prospère ; d'autres sont devenus immortels grâce à un seul rôle (Anakin Skywalker, Princesse Leïa, Marty McFly, Chandler Bing...), allant jusqu'à se confondre avec lui. Mais toutes et tous ont en commun d'avoir dû faire face aux addictions, à la faillite ou la maladie. Que leur est-il arrivé ? Qu'est-il advenu de tous ces artistes, autrefois incontournables ? C'est ce que révèle le livre de Johnny Barthe ( aka Reservoir Vlog) : la face cachée d'une industrie capable de tout vous donner, et de tout vous reprendre aussi vite.