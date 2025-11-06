Inscription
#Beaux livres

Hollywood de l'autre côté du miroir

Johnny Barthe

ActuaLitté
Michael J. Fox, Patrick Swayze, River Phoenix, Edward Furlong, Jake Lloyd, Maria Schneider, Lindsay Lohan, Gary Coleman, Carrie Fisher, Matthew Perry : 10 histoires tragiques de stars qui révèlent la face cachée de Hollywood Un seul rôle peut changer une vie... Mais que reste-t-il après les paillettes ? Michael J. Fox, Patrick Swayze, River Phoenix, Edward Furlong, Jake Lloyd, Maria Schneider, Lindsay Lohan, Gary Coleman, Carrie Fisher, Matthew Perry : toutes et tous ont connu la gloire à Hollywood. Certains ont eu une carrière prospère ; d'autres sont devenus immortels grâce à un seul rôle (Anakin Skywalker, Princesse Leïa, Marty McFly, Chandler Bing...), allant jusqu'à se confondre avec lui. Mais toutes et tous ont en commun d'avoir dû faire face aux addictions, à la faillite ou la maladie. Que leur est-il arrivé ? Qu'est-il advenu de tous ces artistes, autrefois incontournables ? C'est ce que révèle le livre de Johnny Barthe ( aka Reservoir Vlog) : la face cachée d'une industrie capable de tout vous donner, et de tout vous reprendre aussi vite.

Par Johnny Barthe
Chez Hors Collection

|

Auteur

Johnny Barthe

Editeur

Hors Collection

Genre

Acteurs

Hollywood de l'autre côté du miroir

Johnny Barthe

Paru le 06/11/2025

312 pages

Hors Collection

18,00 €

ActuaLitté
9782701404622
© Notice établie par ORB
