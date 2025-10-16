Inscription
#Polar

Les collèges fantômes

Jean d' Aillon

Dans le Paris du XVIIe siècle, le jeune et intrépide Louis Fronsac découvre dans un collège abandonné les agissements d'une société secrète. Le fin limier parviendra-t-il à déjouer les sombres desseins mettant en danger le royaume ? Paris, 1er octobre 1625 : c'est le jour de la rentrée pour Louis Fronsac, qui réintègre le très prisé collège de Clermont. Bon élève, Louis est aussi un adolescent intrépide toujours en quête d'aventures. Avec son fidèle Gaston de Tilly et d'autres compagnons, il décide d'explorer le bâtiment abandonné mitoyen de Clermont. Ne dit-on pas qu'il était un repaire de ligueurs et que ses murs sont encore hantés par le souvenir de la Saint-Barthélemy ? Au cours de leurs incursions secrètes, les amis trouvent dans le cellier des tonneaux de vin... De contrebande ? Possible, car partout, dans les rues de la capitale corruption et tromperie sont de mise. Les deux garçons, surpris lors d'une de leurs visites, vont devenir les proies d'impitoyables individus, tandis que se trame, entre les murs du collège désaffecté, une conspiration contre le ministre du roi, Richelieu... Entre complots et pouvoir, une enquête au coeur de l'Histoire menée par Louis Fronsac.

Par Jean d' Aillon
Chez 10/18

|

Auteur

Jean d' Aillon

Editeur

10/18

Genre

Policiers historiques

Les collèges fantômes

Jean d' Aillon

Paru le 16/10/2025

576 pages

10/18

9,90 €

9782264085764
© Notice établie par ORB
