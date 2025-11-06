Contenir, comprendre, célébrer

Face aux responsabilités classiques de l'établissement scolaire (responsabilités administrative, civile, disciplinaire, pénale), l'auteur ouvre la voie aux " 3 C ", contenir, comprendre et célébrer, qui ressortissent " au faire " et " au ressentir " des équipes sur le terrain. La responsabilité de contenir : cette responsabilité consiste à contenir des comportements, au niveau individuel et collectif, interne et externe ; c'est la capacité à résister aux automatismes, aux réponses dominantes ou impulsives, afin de favoriser une pensée plus réfléchie et adaptée. La responsabilité de comprendre : du côté de l'élève, elle est au fondement de l'instauration d'un rapport au savoir qui sera fécond tout au long de la vie ; du côté des éducateurs, cette responsabilité requiert une compétence très importante qui consiste à savoir relier les savoirs aux intérêts et aux expériences des élèves, en valorisant la diversité des savoirs et en encourageant la réflexion métacognitive. La responsabilité de célébrer : l'école doit en effet se saisir pleinement de cette responsabilité de favoriser un sentiment de fierté et d'appartenance propre à une communauté soucieuse de la mise en actes des valeurs de la République : liberté, égalité, fraternité, laïcité, respect et solidarité-inclusivité.