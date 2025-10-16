Fini, les heures passées en cuisine pendant que vos invités profitent autour de la table ! Et si vous profitiez enfin du réveillon au lieu de rester derrière les fourneaux grâce à ces 80 recettes raffinées et festives à réaliser à l'airfryer ? Faites scintiller vos repas de fêtes avec des recettes simples, accessibles et rapides au airfryer. Au menu : apéro festifs, entrées raffinées, plats croustillants et dorés, desserts légers... pour vous régaler avec tous vos proches. Grâce à Mes plats de fêtes à l'airfryer , préparez facilement des plats savoureux, fondants de gourmandise... et profitez de l'esprit de Noël pour des repas de fêtes réussis !