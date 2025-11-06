En décembre 1904, Gaston Leroux, alors reporter vedette du grand quotidien français Le Matin, débarque à Tanger. Il relate à ses lecteurs, dans les deux mois qui suivent, les péripéties tantôt burlesques, tantôt tragiques d'une mission diplomatique dépêchée par la France auprès du sultan du Maroc, l'un des rares territoires indépendants de la région, dans sa traversée du pays de Larache à Fez. Au fil des pages, le sultan en personne, divers ministres et diplomates marocains, des membres de la délégation diplomatique française, mais aussi des opposants armés et même des brigands sont évoqués avec verve et un humour teinté d'autodérision. Le reportage se mue en récit de voyage et s'achève en roman d'aventures. Ces pages inédites forment le premier volume de la collection de récits de voyage " Courant du monde ". Les éditions Droz s'autorisent d'un précédent prestigieux : la première édition du chef d'oeuvre de Nicolas Bouvier, L'usage du monde, publié par la maison genevoise en 1963. Cette collection lui rend hommage.