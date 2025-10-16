Inscription
Les Vikings

Régis Boyer

ActuaLitté
L'histoire et la civilisation d'un grand peuple méconnu. Nourri de vagues réminiscences médiévales et des récits fantasmatiques détachés de leur contexte, exacerbé au XIXe siècle par les aspirations nationalistes des pays scandinaves, le mythe du Viking cruel et sanguinaire est tenace. Régis Boyer, en s'appuyant sur les documents les plus solides (archéologie et sources strictement contemporaines de la civilisation viking), démêle toutes les confusions et les erreurs qui s'attachent à ce peuple que l'on croyait à tort barbare et dont il révèle les qualités, notamment politiques et militaires.

Par Régis Boyer
Chez Librairie Académique Perrin

|

Auteur

Régis Boyer

Editeur

Librairie Académique Perrin

Genre

Scandinavie

Paru le 16/10/2025

568 pages

Librairie Académique Perrin

11,00 €

9782262112424
