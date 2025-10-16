Inscription
Voir Paris et guérir

Collectif, Presses de la Cité

Chagrin d'amour, anxiété, infertilité, migraine, mal de dos ? Explorez 50 lieux parisiens empreints de vertus guérisseuses, entre rituels oubliés, saints protecteurs et secrets bien gardés. Et si, au détour d'une chapelle, d'une fontaine ou d'un recoin discret, Paris révélait ses pouvoirs les plus inattendus ? Voir Paris et guérir invite à un voyage unique à travers 50 lieux de la capitale réputés apaiser les maux du corps autant que les tourments de l'esprit. Entre savoirs ancestraux et croyances populaires, chacune de ces étapes propose une nouvelle manière de prendre soin de soi, et dévoile un Paris fascinant, souvent méconnu, chargé de sens et de mystère.

Chez Presses de la Cité

Auteur

Editeur

Presses de la Cité

Genre

Autres médecines douces

Voir Paris et guérir

Paru le 30/10/2025

224 pages

24,00 €

9782258213050
