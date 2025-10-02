Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Recherches en sciences humaines et sociales

Guy Jucquois

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un outil indispensable pour penser l'interdisciplinarité et rendre les sciences humaines et sociales à nouveau accessibles. Philosophie, histoire, sociologie, linguistique... tant de disciplines font partie des sciences humaines et sociales. Force est de constater qu'elles discutent pourtant peu entre elles. Qu'auraient-elles à y gagner ? Ce livre tente de construire des ponts et de briser des murs. Et si les sciences humaines et sociales cessaient de s'ignorer ? Guy Jucquois, professeur ordinaire à l'Université catholique de Louvain, membre de l'ARB et de plusieurs académies et sociétés savantes, a enseigné différentes matières de sciences humaines et sociales.

Par Guy Jucquois
Chez Académie Royale de Belgique

|

Auteur

Guy Jucquois

Editeur

Académie Royale de Belgique

Genre

Epistémologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Recherches en sciences humaines et sociales par Guy Jucquois

Commenter ce livre

 

Recherches en sciences humaines et sociales

Guy Jucquois

Paru le 02/10/2025

450 pages

Académie Royale de Belgique

35,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782803110087
9782803110087
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.