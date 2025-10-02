Recherches en sciences humaines et sociales

Un outil indispensable pour penser l'interdisciplinarité et rendre les sciences humaines et sociales à nouveau accessibles. Philosophie, histoire, sociologie, linguistique... tant de disciplines font partie des sciences humaines et sociales. Force est de constater qu'elles discutent pourtant peu entre elles. Qu'auraient-elles à y gagner ? Ce livre tente de construire des ponts et de briser des murs. Et si les sciences humaines et sociales cessaient de s'ignorer ? Guy Jucquois, professeur ordinaire à l'Université catholique de Louvain, membre de l'ARB et de plusieurs académies et sociétés savantes, a enseigné différentes matières de sciences humaines et sociales.