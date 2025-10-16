Inscription
#Essais

Féminicide et scandale d'Etat

Brigitte Vital-Durand

Une femme bafouée, un homme infidèle, un meurtre atroce. Le déclin d'une monarchie. Paris, 18 août 1847. Au petit matin, la duchesse Fanny de Choiseul-Praslin est retrouvée assassinée, le corps lacéré de vingt-sept coups de poignard. Très vite, les soupçons se tournent vers son époux infidèle, pair de France, proche du roi et figure respectée de l'aristocratie, qui s'empoisonne quelques jours plus tard. Ce crime, d'abord étouffé par la haute société, éclatera en scandale national. A la veille de la révolution de 1848, il cristallisera les critiques contre un régime perçu comme corrompu et injuste, précipitant une monarchie déjà vacillante vers sa chute. En s'appuyant sur des correspondances, témoignages et archives, cette enquête retrace la vie quotidienne d'une femme enfermée dans un mariage destructeur, emprisonnée dans un monde où la violence domestique se dissimule derrière le prestige des titres.

Par Brigitte Vital-Durand
Chez Presses de la Cité

|

Auteur

Brigitte Vital-Durand

Editeur

Presses de la Cité

Genre

Criminalité

