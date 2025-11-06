Thomas est un banquier influent, Joyce assistante de plusieurs traders. Tous deux travaillent dans la même entreprise : leur rencontre était inévitable. Mais leurs coeurs battent en dissonance. Tandis que Joyce se tient à distance, Thomas se persuade qu'une histoire d'amour est en train de naître. Peu à peu, son attirance se transforme en obsession, au point de franchir une limite irréversible : l'enlèvement. De son côté Joyce est convaincue qu'on la recherche. Dès lors, elle s'accroche à un seul objectif : survivre. Construit à plusieurs voix, Distorsion sentimentale explore la montée d'une emprise, entre dérive obsessionnelle et résistance intérieure. Un roman d'introspection et de tension où chaque point de vue révèle une facette du piège.