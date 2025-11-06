Inscription
#Polar

Distorsion sentimentale

Julia Lorrain, Julia E. Lorrain

ActuaLitté
Thomas est un banquier influent, Joyce assistante de plusieurs traders. Tous deux travaillent dans la même entreprise : leur rencontre était inévitable. Mais leurs coeurs battent en dissonance. Tandis que Joyce se tient à distance, Thomas se persuade qu'une histoire d'amour est en train de naître. Peu à peu, son attirance se transforme en obsession, au point de franchir une limite irréversible : l'enlèvement. De son côté Joyce est convaincue qu'on la recherche. Dès lors, elle s'accroche à un seul objectif : survivre. Construit à plusieurs voix, Distorsion sentimentale explore la montée d'une emprise, entre dérive obsessionnelle et résistance intérieure. Un roman d'introspection et de tension où chaque point de vue révèle une facette du piège.

Par Julia Lorrain, Julia E. Lorrain
Chez Novice

|

Auteur

Julia Lorrain, Julia E. Lorrain

Editeur

Novice

Genre

Romans policiers

Distorsion sentimentale

Julia Lorrain, Julia E. Lorrain

Paru le 13/11/2025

Novice

21,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782492301735
