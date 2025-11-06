Inscription
Zelda

Zelda

Alex Chauvel, Victor Moisan

ActuaLitté
Depuis sa création en 1986, The Legend of Zelda s'est imposé comme l'un des jeux vidéo les plus populaires de tous les temps. En puisant une part de son inspiration dans l'art des jardins japonais, la saga culte de Nintendo a bâti un univers sophistiqué dont la mythologie se déploie dans des architectures aussi limpides que complexes. Le Jardin et le Monde jette un regard inédit sur cette grande épopée vidéoludique devenue une référence majeure du récit d'aventure. Retraçant le fil de sa création à la manière d'un traité illustré sur la construction d'un monde, ses résonances culturelles, sa philosophie et sa poétique, il raconte aussi comment Ocarina of Time, premier épisode en 3D, a initié un certain âge moderne du jeu en monde ouvert, naturaliste et immersif, où le joueur devient un promeneur au centre d'un inépuisable jardin persistant. Un ouvrage essentiel pour saisir la beauté d'une oeuvre dont le langage énigmatique et symbolique éclaire la réalité.

Alex Chauvel, Victor Moisan
Façonnage Editions

|

Auteur

Alex Chauvel, Victor Moisan

Editeur

Façonnage Editions

Genre

Jeux

Zelda

Alex Chauvel, Victor Moisan

Paru le 25/11/2025

256 pages

Façonnage Editions

22,00 €

ActuaLitté
9782491961169
© Notice établie par ORB
