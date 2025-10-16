Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Vers une église sans peuple

Yann Raison du Cleuziou

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Années 1960. Le clergé se lance dans une vaste croisade contre la "piété populaire" : les statues de saints sont retirées et les dévotions jugées trop pittoresques sont accusées d'être des relents du paganisme. Un moine dominicain, Serge Bonnet, prend alors la défense d'une spiritualité incarnée faite de coutumes colorées, contre la religion épurée et abstraite des intellectuels. Bien avant que le pape François ne réhabilite la piété populaire, qu'il qualifie "d'oeuvre de l'Esprit saint", un théologien solitaire s'était levé pour penser une spiritualité concrète et enracinée : Yann Raison du Cleuziou nous raconte Serge Bonnet. Ce chercheur du CNRS souhaite devenir prêtre-ouvrier pour évangéliser un prolétariat largement déchristianisé. Il découvre alors que la foi est déjà présente dans ces classes démunies, mais qu'elle est méprisée par le clergé qui la juge arriérée. C'est donc au sein même de l'Eglise que Serge Bonnet va engager le combat contre l'arrogance des théologiens qui aspirent à un christianisme "modernisé" et discriminent les dévotions populaires. Il attaquera violemment le néo-cléricalisme des avant-gardes et affirmera l'autonomie des laïcs. A travers les engagements de Serge Bonnet, Yann Raison du Cleuziou nous plonge dans les grandes querelles qui ont divisé les catholiques depuis l'Après-guerre face aux défis de la modernisation de l'Eglise. Dominicain, prédicateur en milieu ouvrier, universitaire et chercheur au CNRS, Serge Bonnet a été une figure médiatique d'importance dans les années 60 et 70. Prédicateur de talent, il a défendu la religion populaire et la place des rituels dans la religion.

Par Yann Raison du Cleuziou
Chez Cerf

|

Auteur

Yann Raison du Cleuziou

Editeur

Cerf

Genre

Vie chrétienne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Vers une église sans peuple par Yann Raison du Cleuziou

Commenter ce livre

 

Vers une église sans peuple

Yann Raison du Cleuziou

Paru le 16/10/2025

424 pages

Cerf

29,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782204173995
9782204173995
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.