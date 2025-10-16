L'évangile dans l'ordinaire

Au coeur des années 1970, alors qu'une partie du clergé disqualifie les dévotions et jette le soupçon sur la demande populaire de rites, le dominicain Serge Bonnet prend la défense des malcroyants et autres pratiquants irréguliers. Il s'adresse à eux dans des prédications qui déploient un christianisme incarné, pour chaque homme dans sa vie quotidienne. Pour atteindre ceux du "parvis" , ce dominicain n'a cessé de rechercher ces carrefours où l'Eglise croise le peuple : les fêtes. Bonnet prêche au fil des saisons, de Noël à Pâques, à l'occasion de ces messes où le cercle des pratiquants s'élargit aux catholiques "festifs". "Toute ma vie je me suis répété : "Je ne suis pas venu appeler les justes mais les pêcheurs''. Il aurait été possible de s'enfermer dans l'aumônerie d'un petit groupe de pratiquants fervents. Il est bon de penser davantage à ceux qui se disent ''dehors'' qu'à ceux qui se disent ''dedans''" , écrit le dominicain Serge Bonnet au crépuscule de sa vie. Le dominicain aime à rappeler la sagesse des usages populaires et défend une conception très incarnée du christianisme : "Le catholicisme n'est pas la religion du seul oratoire, mais la religion de toutes les pièces de la maison : de la salle à manger, de la chambre à coucher, de l'atelier, du grenier et de la cave". Au fil de ses sermons une spiritualité d'une grande cohérence et très accessible se déploie. On y découvre le combat édifiant de Serge Bonnet pour la religion populaire. Edition établie et présentée par Yann Raison du Cleuziou