La bible du concours SESAME

Franck Attelan, Nicholas Chicheportiche

ActuaLitté
La bible du concours SESAME a pour objectif de vous préparer au mieux au concours et vous donne toutes les chances de réussite. Très complet, ce livre est constitué d'une présentation complète des épreuves écrites et orales du concours SESAME ; d'une somme de conseils de préparation, de savoir-faire, de méthodes et d'astuces et d'une sélection de sujets d'annales corrigés et commentés, afin de vous préparer au mieux et peaufiner votre condition pour le jour J.

Chez Studyrama

Paru le 16/10/2025

514 pages

25,00 €

9782759058921
