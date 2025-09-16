Inscription
#Roman francophone

Paris, par hasard !

Filly Di Somma

ActuaLitté
Un café à Montmartre, un hôtel emblématique, un événement fortuit... " Paris, par hasard ! " invite à un parcours singulier dans la capitale française. Dans ce récit, l'autrice mêle le tangible et le merveilleux à travers deux histoires complémentaires. La première, intime, où quatre protagonistes dévoilent leurs aspirations au coeur d'un café célèbre ; la seconde, onirique, où l'autrice voyage dans le temps pour croiser des figures historiques (Hugo, Chanel ou Hemingway) dans des lieux empreints de légende. La providence, fil conducteur subtil, conduit à une révélation bouleversante. Un hommage vibrant à la Ville Lumière, à ses mystères, à ses âmes croisées, et à cette étincelle qui transforme l'ordinaire en extraordinaire.

Par Filly Di Somma
Chez Les éditions du Panthéon

|

Auteur

Filly Di Somma

Editeur

Les éditions du Panthéon

Genre

Littérature française

Commenter ce livre

 

Paris, par hasard !

Filly Di Somma

Paru le 16/09/2025

168 pages

Les éditions du Panthéon

17,90 €

9782754775502
