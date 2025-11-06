Refuge est un texte poétique en trois mouvements qui explore la langue comme un territoire à habiter, un abri à inventer. A la croisée de la poésie, de la pensée politique et de l'écriture de l'intime, ce livre hybride propose un refuge dans les mots, tout en questionnant les frontières : celles du corps, des territoires, du langage. Dans un monde caractérisé par le chaos, Refuge devient un lieu d'écoute et de présence. On y entend les voix de celleux qui cherchent à survivre, à résister, à trouver un fragment de paix. La langue y est à la fois matière sensible et arme poétique : elle relie, rassemble ou dérive. Refuge est une invitation à repenser les formes, à accueillir l'éclatement, à faire de la poésie un geste de soin et de lutte.