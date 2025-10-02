Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

La communication non-verbale

Patrice Ras

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un inventaire exhaustif de tous les langages non verbaux pour tous ceux qui souhaitent mieux interpréter les gestes et améliorer leur communication. La communication non verbale est riche et complexe. Cet ouvrage a pour but d'aider à décoder les langages silencieux qui sont plus nombreux qu'on ne le pense, l'auteur n'en dénombre pas moins de 23. Des sujets rarement traités par les spécialistes y sont abordés : les langages non-visuels, les langages de l'appartenance, de l'action, de l'espace et d'autres langages transversaux.

Par Patrice Ras
Chez Studyrama

|

Auteur

Patrice Ras

Editeur

Studyrama

Genre

Carrière et réussite

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La communication non-verbale par Patrice Ras

Commenter ce livre

 

La communication non-verbale

Patrice Ras

Paru le 10/10/2025

220 pages

Studyrama

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782759058839
9782759058839
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.