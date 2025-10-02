Un inventaire exhaustif de tous les langages non verbaux pour tous ceux qui souhaitent mieux interpréter les gestes et améliorer leur communication. La communication non verbale est riche et complexe. Cet ouvrage a pour but d'aider à décoder les langages silencieux qui sont plus nombreux qu'on ne le pense, l'auteur n'en dénombre pas moins de 23. Des sujets rarement traités par les spécialistes y sont abordés : les langages non-visuels, les langages de l'appartenance, de l'action, de l'espace et d'autres langages transversaux.