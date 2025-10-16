Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

La petite bibliothèque d'Edmond

Marc Boutavant, Astrid Desbordes

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Bienvenue dans le monde tendre et malicieux d'Edmond l'écureuil et de ses amis inséparables : l'ours Edouard et Georges Hibou. Quatre histoires pleines de charme et d'humour réunies dans un magnifique coffret collector, idéal pour partager de doux moments de lecture en famille. Bienvenue dans le châtaignier d'Edmond l'écureuil et de ses incorrigibles amis, l'ours Edouard et Georges Hibou. Découvrez ou redécouvrez quatre de leurs aventures dans une édition collector : la belle journée , la course de luge, la soupe à tout et l'anniversaire d'Edmond. Ce coffret contient : 4 albums cartonnés : L'anniversaire d'Edmond, La belle journée, La course de luge et La soupe à tout ! Des histoires drôles et tendres qui parlent d'amitié, de partage et de petits bonheurs du quotidien. Une édition spéciale avec un coffret doré, parfait comme cadeau de fin d'année. Un coffret à offrir sans hésiter aux enfants dès 3 ans, pour leur donner le goût des histoires et les plonger dans de grandes aventures avec Edmond et ses amis.

Par Marc Boutavant, Astrid Desbordes
Chez Nathan

|

Auteur

Marc Boutavant, Astrid Desbordes

Editeur

Nathan

Genre

Nathan

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La petite bibliothèque d'Edmond par Marc Boutavant, Astrid Desbordes

Commenter ce livre

 

La petite bibliothèque d'Edmond

Marc Boutavant, Astrid Desbordes

Paru le 16/10/2025

Nathan

14,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782095053109
9782095053109
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.