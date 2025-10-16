La petite bibliothèque d'Edmond

Bienvenue dans le monde tendre et malicieux d'Edmond l'écureuil et de ses amis inséparables : l'ours Edouard et Georges Hibou. Quatre histoires pleines de charme et d'humour réunies dans un magnifique coffret collector, idéal pour partager de doux moments de lecture en famille. Bienvenue dans le châtaignier d'Edmond l'écureuil et de ses incorrigibles amis, l'ours Edouard et Georges Hibou. Découvrez ou redécouvrez quatre de leurs aventures dans une édition collector : la belle journée , la course de luge, la soupe à tout et l'anniversaire d'Edmond. Ce coffret contient : 4 albums cartonnés : L'anniversaire d'Edmond, La belle journée, La course de luge et La soupe à tout ! Des histoires drôles et tendres qui parlent d'amitié, de partage et de petits bonheurs du quotidien. Une édition spéciale avec un coffret doré, parfait comme cadeau de fin d'année. Un coffret à offrir sans hésiter aux enfants dès 3 ans, pour leur donner le goût des histoires et les plonger dans de grandes aventures avec Edmond et ses amis.