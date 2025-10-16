Ma petite histoire de l'art en 1001 mots

Initiez votre enfant à la magie de l'art avec ce magnifique album ! Ouvrez les portes du monde merveilleux de l'art à votre enfant dès 3 ans et découvrez les fondamentaux de l'histoire de l'art de manière ludique et accessible . Peindre, sculpter, inventer, imaginer, s'inspirer... Ce livre présente avec simplicité les différentes techniques artistiques , les inventions marquantes , les oeuvres d'art célèbres et les artistes fameux qui ont façonné notre patrimoine culturel à travers les siècles.