#Album jeunesse

Ma petite histoire de l'art en 1001 mots

Sandrine Andrews, Amandine Meyer

Initiez votre enfant à la magie de l'art avec ce magnifique album ! Ouvrez les portes du monde merveilleux de l'art à votre enfant dès 3 ans et découvrez les fondamentaux de l'histoire de l'art de manière ludique et accessible . Peindre, sculpter, inventer, imaginer, s'inspirer... Ce livre présente avec simplicité les différentes techniques artistiques , les inventions marquantes , les oeuvres d'art célèbres et les artistes fameux qui ont façonné notre patrimoine culturel à travers les siècles.

Par Sandrine Andrews, Amandine Meyer
Chez Nathan

Auteur

Sandrine Andrews, Amandine Meyer

Editeur

Nathan

Genre

Nathan

Ma petite histoire de l'art en 1001 mots

Sandrine Andrews, Amandine Meyer

Paru le 16/10/2025

32 pages

Nathan

18,90 €

9782095043896
