Oral – auxiliaire de puériculture principal territorial de 2e classe

Cet ouvrage est destiné aux candidats préparant l'épreuve orale du concours d'auxiliaire de puériculture principal territorial de 2e classe. Ces 200 questions, accompagnées de corrigés détaillés, vous permettent de tester vos connaissances sur l'accueil des jeunes enfants et de réviser les notions essentielles. LES GRANDS THEMES - L'environnement territorial et professionnel - La connaissance des publics - La santé et la sécurité des jeunes enfants - Des mises en situation professionnelle