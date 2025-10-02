Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Oral – auxiliaire de puériculture principal territorial de 2e classe

Sandrine Marichez

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cet ouvrage est destiné aux candidats préparant l'épreuve orale du concours d'auxiliaire de puériculture principal territorial de 2e classe. Ces 200 questions, accompagnées de corrigés détaillés, vous permettent de tester vos connaissances sur l'accueil des jeunes enfants et de réviser les notions essentielles. LES GRANDS THEMES - L'environnement territorial et professionnel - La connaissance des publics - La santé et la sécurité des jeunes enfants - Des mises en situation professionnelle

Par Sandrine Marichez
Chez Studyrama

|

Auteur

Sandrine Marichez

Editeur

Studyrama

Genre

Concours administratifs

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Oral – auxiliaire de puériculture principal territorial de 2e classe par Sandrine Marichez

Commenter ce livre

 

Oral – auxiliaire de puériculture principal territorial de 2e classe

Sandrine Marichez

Paru le 02/10/2025

172 pages

Studyrama

14,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782759058730
9782759058730
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.