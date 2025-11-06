Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Album jeunesse

Ton coeur heureux

Míriam Tirado, Míriam Tirado

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le Fil Invisible nous a appris à resserrer les liens avec tous ceux que nous aimons et qui sont loin. Mais nous avons aussi besoin de nous reconnecter à qui nous sommes au plus profond de nous, de rechercher notre " essence " pour nous sentir heureux. Et cet album nous y invite de façon merveilleuse. Paul adore chanter ! Quand il chante, il a l'impression de voler. C'est comme s'il pouvait déployer des ailes imaginaires et voyager dans des coins du monde jamais visités. Comme s'il touchait le ciel du bout des doigts. Il se demande souvent comment s'appelle cette sensation. Lorsqu'il ferme les yeux, une immense sensation parcourt tout son corps, comme si une fontaine magique jaillissait de sa poitrine. Il est convaincu que si tout le monde trouvait cette " source " qu'il ressent, tout le monde serait plus heureux. Alors comment faire en sorte que tous ceux qu'il aime aient la chance de ressentir la même chose ? Découvre-le dans ce sublime album.

Par Míriam Tirado, Míriam Tirado
Chez Eyrolles

|

Auteur

Míriam Tirado, Míriam Tirado

Editeur

Eyrolles

Genre

Autres éditeurs (A à E)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ton coeur heureux par Míriam Tirado, Míriam Tirado

Commenter ce livre

 

Ton coeur heureux

Míriam Tirado, Míriam Tirado

Paru le 06/11/2025

64 pages

Eyrolles

15,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782416023293
9782416023293
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.