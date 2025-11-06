Ton coeur heureux

Le Fil Invisible nous a appris à resserrer les liens avec tous ceux que nous aimons et qui sont loin. Mais nous avons aussi besoin de nous reconnecter à qui nous sommes au plus profond de nous, de rechercher notre " essence " pour nous sentir heureux. Et cet album nous y invite de façon merveilleuse. Paul adore chanter ! Quand il chante, il a l'impression de voler. C'est comme s'il pouvait déployer des ailes imaginaires et voyager dans des coins du monde jamais visités. Comme s'il touchait le ciel du bout des doigts. Il se demande souvent comment s'appelle cette sensation. Lorsqu'il ferme les yeux, une immense sensation parcourt tout son corps, comme si une fontaine magique jaillissait de sa poitrine. Il est convaincu que si tout le monde trouvait cette " source " qu'il ressent, tout le monde serait plus heureux. Alors comment faire en sorte que tous ceux qu'il aime aient la chance de ressentir la même chose ? Découvre-le dans ce sublime album.