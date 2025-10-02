Inscription
Cols de légende

Romain Bardet, Nicolas Geay

Dans la droite lignée de Cols de légende 1 et 2, ce beau-livre est un repère pour de nombreux passionnés de vélo. Le tome 3 présente 20 cols inédits, mythiques et redoutables à l'image des précédents, avec pour particularité de s'ouvrir aux cols les plus mythiques d'Europe comme le Stelvio, le Finestre et la Fauniera en Italie ou l'Angliru en Espagne. Profil des cols, conseils de l'auteur et bons plans, entretiens avec les coureurs et coureuses qui ont marqué l'histoire des cols ou encore des champions d'autres disciplines passionnés de vélo comme l'ancien champion du monde de foot Bixente Lizarazu sont au programme de ce très beau livre, le tout agrémenté de magnifiques photos originales.

Cols de légende

Nicolas Geay

Paru le 02/10/2025

288 pages

Editions Amphora

39,95 €

