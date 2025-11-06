Inscription
#Beaux livres

Bijoux en micro-macramé

Stella Monteil, Solyluna Macramé

Apprenez et libérez votre créativité ! Après une partie d'explications des noeuds de base très illustrée de schémas, laissez-vous porter par les 10 modèles originaux de cet ouvrage. Colliers, bague, boucles d'oreille, bracelets, chevillière ou encore manchette, il y en pour tous les goûts. Vous pourrez commencer par les premiers modèles, plus simples, et continuer dans l'ordre des bijoux proposés ou, si vous êtes rapidement à l'aise, passer directement aux projets plus complexes avec sertissage de pierres naturelles et incrustation de perles. Aucune crainte à avoir, car vous serez parfaitement accompagné pour y arriver. Au fil des tutos, vous trouverez également des défis créatifs pour vous inciter à sortir de votre zone de confort, devenir de plus en plus autonome et créer vos propres modèles en toute liberté avec ce que vous aurez appris.

Bijoux en micro-macramé

Stella Monteil, Solyluna Macramé

Paru le 06/11/2025

Eyrolles

22,50 €

9782416020933
