Bijoux en micro-macramé

Apprenez et libérez votre créativité ! Après une partie d'explications des noeuds de base très illustrée de schémas, laissez-vous porter par les 10 modèles originaux de cet ouvrage. Colliers, bague, boucles d'oreille, bracelets, chevillière ou encore manchette, il y en pour tous les goûts. Vous pourrez commencer par les premiers modèles, plus simples, et continuer dans l'ordre des bijoux proposés ou, si vous êtes rapidement à l'aise, passer directement aux projets plus complexes avec sertissage de pierres naturelles et incrustation de perles. Aucune crainte à avoir, car vous serez parfaitement accompagné pour y arriver. Au fil des tutos, vous trouverez également des défis créatifs pour vous inciter à sortir de votre zone de confort, devenir de plus en plus autonome et créer vos propres modèles en toute liberté avec ce que vous aurez appris.
Par
Stella Monteil, Solyluna Macramé Chez
Eyrolles
