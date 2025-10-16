Inscription
#Roman francophone

Modeste proposition et autres textes

Jonathan Swift, Emile Pons

Comment résoudre les problèmes de surnatalité et de famine de l'Irlande ? En suivant la "Modeste proposition" de Jonathan Swift (1667-1745). "J'ai connu à Londres un Américain fort compétent, lequel m'a révélé qu'un bébé sain et bien nourri constitue à l'âge d'un an un plat délicieux, riche en calories et hygiénique, qu'il soit préparé à l'étouffée, à la broche, au four ou en pot-au-feu et j'ai tout lieu de croire qu'il fournit de même d'excellents fricassées et ragoûts". Entre éclats de rire féroces et compassion pour les plus démunis, quatre essais à l'humour noir décapant, redoutable antidotes à toute langue de bois, à toute bonne conscience facile, par l'un des plus grand satiristes irlandais du XVIII ? siècle.

Par Jonathan Swift, Emile Pons
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Jonathan Swift, Emile Pons

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature anglo-saxonne

Modeste proposition et autres textes

Jonathan Swift trad. Emile Pons

Paru le 23/10/2025

96 pages

Editions Gallimard

3,00 €

9782073131836
