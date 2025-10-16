Inscription
#Essais

Sur les chemins noirs

Sylvain Tesson, François Schuiten

"Il m'aura fallu courir le monde et tomber d'un toit pour saisir que je disposais là, sous mes yeux, dans un pays si proche dont j'ignorais les replis, d'un réseau de chemins campagnards ouverts sur le mystère, baignés de pur silence, miraculeusement vides. La vie me laissait une chance, il était donc grand temps de traverser la France à pied sur mes chemins noirs. Là, personne ne vous indique ni comment vous tenir, ni quoi penser, ni même la direction à prendre". S. T.

Par Sylvain Tesson, François Schuiten
Chez Editions Gallimard

Auteur

Sylvain Tesson, François Schuiten

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Récits de voyage

Sur les chemins noirs

Sylvain Tesson, François Schuiten

Paru le 16/10/2025

168 pages

Editions Gallimard

35,00 €

9782073121004
