Kill me Harder

Une Dark romance palpitante où, quand sexe et sang s'emmêlent, l'attraction devient mortelle... Je suis capable d'imaginer les pires scénarios, ceux qui vous font frémir, pleurer, rire, ou frissonner de plaisir. Ce que je n'aurais jamais pu envisager c'est à quel point ma propre histoire deviendrait horrifique. Isolée au coeur des bois, seule mais pas sans ressource, je sens que le danger rôde. Quelqu'un m'observe, je le sais, il est là. Lui. Cet homme masqué me chasse et me terrifie. Loin d'être une proie docile, je vais me battre contre ses assauts, mais serais-je capable de lui résister encore longtemps ? Jusqu'où ira cette attraction macabre ? Lequel de nous perdra au jeu de la faucheuse ?