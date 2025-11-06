Inscription
#Polar

Kill me Harder

Callie Darkwood

Callie Darkwood
Une Dark romance palpitante où, quand sexe et sang s'emmêlent, l'attraction devient mortelle... Je suis capable d'imaginer les pires scénarios, ceux qui vous font frémir, pleurer, rire, ou frissonner de plaisir. Ce que je n'aurais jamais pu envisager c'est à quel point ma propre histoire deviendrait horrifique. Isolée au coeur des bois, seule mais pas sans ressource, je sens que le danger rôde. Quelqu'un m'observe, je le sais, il est là. Lui. Cet homme masqué me chasse et me terrifie. Loin d'être une proie docile, je vais me battre contre ses assauts, mais serais-je capable de lui résister encore longtemps ? Jusqu'où ira cette attraction macabre ? Lequel de nous perdra au jeu de la faucheuse ?

Par Callie Darkwood
Chez Editions Contre-Dires

|

Auteur

Callie Darkwood

Editeur

Editions Contre-Dires

Genre

Romans noirs

Kill me Harder

Callie Darkwood

Paru le 06/11/2025

300 pages

Editions Contre-Dires

21,00 €

ActuaLitté
9782386900495
