Laisse couler l'amour... et ton coeur débordera

Que serait votre vie si vous pouviez écrire vous-même votre histoire ? Un drame ? Une comédie ? Un roman d'amour ? A la suite d'une tragique erreur de pantacourt, Josyane, vendeuse de prêt-à-porter et grande lectrice de romans feel good , va devenir ce qu'elle a toujours rêvé d'être : une écrivaine à succès de livres qui font du bien. Mais tout bascule le jour où elle décide de plaire à la critique littéraire plutôt qu'à ses lecteurs. Car peut-on vraiment rayer d'un trait de plume ses amis, son travail et sa grand-mère sans faire de douloureuses ratures... ?